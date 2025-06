«Carenza di personale e turni massacranti», all'ospedale Civico i sindacati pronti alla mobilitazione

Si va verso lo sciopero dei lavoratori dell’ospedale Arnas Civico di Palermo. Un fronte sindacale formato da una decina di sigle ha convocato per mercoledì prossimo, 11 giugno, un’assemblea dei lavoratori del comparto e della dirigenza medica e sanitaria dell’Arnas di Palermo. L’appuntamento è per le 11 presso l’aula multimediale. L’incontro porta le firme delle segreterie di Uil Fpl Medici, Fvm Sezione Fials Adms, Cisl Medici, Fp Cgil Medici, Fials, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing-Up, Cgil Fp, Nursind e delle Rsu.

«L’assemblea – scrivono i sindacati - si rende necessaria e urgente alla luce delle gravi criticità che continuano a colpire l’intero personale dell’azienda, aggravando le condizioni di lavoro e minando la sicurezza e la dignità professionale degli operatori».

All’ordine del giorno i temi della «carenza cronica di personale: turni massacranti, sovraccarico di lavoro e mancata copertura delle dotazioni organiche, con ripercussioni sulla qualità dell’assistenza e sulla salute degli operatori. Si parlerà anche di sicurezza sul lavoro: episodi ricorrenti di aggressioni fisiche e verbali al personale in servizio, in assenza di adeguate misure preventive e protocolli di tutela. Infine la richiesta di adeguate risposte alle richieste formulate dalle Rsu e mancato avvio della contrattazione decentrata con la dirigenza medica e sanitaria con permanente e pervicace assenza di dialogo da parte della Direzione generale che continua a sottrarsi al confronto con le rappresentanze sindacali, eludendo il confronto democratico su questioni vitali per il funzionamento dell’Azienda», si legge in una nota.