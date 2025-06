Sconto di pena per il boss di Pagliarelli Gianni Nicchi, tornerà libero entro 5 anni

Gianni Nicchi, ex capo del clan di Pagliarelli, tornerà libero entro cinque anni, dopo 17 anni di carcere effettivi. La decisione sul boss, difeso dall’avvocato Vincenzo Giambruno, arriva dopo un lungo tira e molla dalla prima sezione penale della Corte d'appello di Palermo presieduta da Adriana Piras, consiglieri Gianfranca Claudia Infantino e Fabrizio Guercio.

«U' picciutteddu», così era noto negli ambienti della criminalità dove era anche riconosciuto come delfino di Nino Rotolo, storico capomandamento della zona, aveva richiesto ed ottenuto il riconoscimento della continuazione della pena inflittagli con tre diverse condanne definitive (un particolare meccanismo giuridico grazie al quale chi è stato condannato in processi diversi ma per reati che fanno parte di uno stesso progetto criminoso ha la possibilità di ottenere una complessiva riduzione della pena da espiare). Una possibilità che, fino a poco tempo fa, gli era stata sempre negata, fino a quando la corte di Cassazione ha rilevato errori nei calcoli fatti dalla Corte d'Appello di Palermo, riducendo il totale della pena.