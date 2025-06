Control Room a Palermo, ora si cambia: «Raddoppiano le telecamere»

Si rafforza il servizio di sorveglianza a Palermo tramite telecamere. «L'ottica è quella di raddoppiarle», spiega l'assessore all'Innovazione Fabrizio Ferrandelli. Ieri (4 giugno) è stata la giornata in cui il progetto è stato illustrato alla commissione consiliare. La stessa, la terza, che qualche giorno fa aveva innescato una polemica rovente: aveva avuto la certificazione che la control room funziona a scartamento ridotto. Quella che era stata annunciata come una specie di sistema rivoluzionario dell'ordine pubblico, con occhi ovunque nella città pronti a dare l'allarme a ogni situazione di pericolo, veniva definita «una Ferrari utilizzata come una 500». Insomma, un mezzo flop. Col carico di ironie che la situazione si è portata appresso. Con l'opposizione a commentare che «in questa città le uniche telecamere che funzionano sono quelle per fare la multa in Ztl».

Un servizio completo sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi