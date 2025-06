Sicily fashion week, in passerella 21 aziende a Palermo

«La Sicily Fashion Week è un inno all’arte della moda, un’occasione per celebrare la bellezza e la maestria sartoriale che caratterizzano la nostra Isola - ha detto il presidente di Confartigianato Sicilia, Emanuele Virzì -. Siamo felici di rilanciare questo evento dopo il successo dello scorso anno, forti del supporto dei nostri partner istituzionali e della presenza di buyers anche esteri. Una nuova opportunità per stringere sempre più il legame tra passione per la bellezza, valore artigiano e sviluppo economico».

Il segretario di Confartigianato Sicilia, Andrea Di Vincenzo ha sottolineato la portata di questa seconda edizione: «Abbiamo 21 aziende partecipanti, un mix di talenti siciliani e brand provenienti anche da altre regioni italiane come Marche, Calabria e Campania. Una settimana intensa, che culminerà con il grande Fashion Show del 15 giugno allo Stand Florio».

La settimana della moda siciliana si aprirà il 10 giugno con un contest dedicato ai giovani designer a La Rinascente e proseguirà con un ricco calendario di eventi esclusivi: dal City Aperitif del 12 giugno al Molo Trapezoidale, alla serata La dolce vita del 13 giugno a Villa Igiea, fino al White Party del 14 giugno alla Baia del Corallo.

Il cuore dell’evento sarà la sfilata del 15 giugno, alle ore 20.30 allo Stand Florio: 50 modelle indosseranno i capi iconici dei 21 stilisti in passerella, tra materiali pregiati e creazioni sartoriali che raccontano la Sicilia in ogni cucitura. La serata sarà diretta artisticamente da Luca Lo Bosco e condotta da Eliana Chiavetta, in una location d’eccezione dove lo stile Liberty incontra suggestioni arabeggianti. La presidente della Confartigianato Moda Sicilia, Flavia Pinello, ha spiegato: "Vogliamo che i buyers scoprano il lifestyle siciliano e l’anima artigianale che ci distingue. La nostra modellistica si è evoluta e i risultati già si vedono: alcuni brand, dopo la scorsa edizione, hanno sfilato a Tirana e Belgrado, e altri sono entrati in showroom milanesi".

Non solo glamour: la settimana della moda sarà anche un momento di confronto, workshop e panel per le aziende con l’Istituto del commercio estero, Camera Showroom Milano, Fiera Milano Sì SposaItalia, al fianco di Confartigianato Sicilia per il rilancio di un comparto che in Sicilia conta oltre un migliaio di imprese e un fatturato di 52 milioni di euro. Ma non finisce qui. C'è anche un post evento, dal 17 giugno quando partirà, invece, un percorso formativo e di orientamento all’internazionalizzazione promosso da Ice e Confartigianato Imprese.

Ecco le aziende in passerella Fashion Show del 15 giugno: Narré - Palermo; Le Camene - Enna; Barocco Oro - Ragusa; Vitussi - Palermo; Aurex - Messina; Flavia Pinello - Palermo; Lucia Caccamo - Siracusa; Anagramma - Palermo; Giusi Munafò - Huate Couture - Siracusa; Odette - Palermo; Old River - Palermo; Tinarena Fahion Atelier - Messina; Syrtaria L’arte del Cucito - Siracusa; Vali - Palermo; Mobilia Sartoria Su Misura - Messina; Mu Creative Espace - Palermo; Daniè - Ragusa; Idda - Messina; Luigia Granata - Cosenza; Dolce Vita Beach Couture - Macerata; Sartoria 74 - Napoli.