Sicilia e Slovenia intensificano le sinergie

Tre giorni in visita ufficiale a Palermo per consolidare i buoni rapporti tra la Slovenia e la Sicilia e ipotizzare nuove sinergie nei settori turistico, culturale ed economico. Una visita, quella dell’Ambasciatore sloveno in Italia Matjaž Longar, che si inserisce nel solco dei valori di dialogo e cooperazione promossi simbolicamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in più occasioni ha sottolineato il ruolo strategico dei rapporti con la Slovenia nel contesto europeo e l’importanza della promozione del dialogo tra i popoli.

Sicilia e Slovenia, oltretutto, condividono una forte vocazione alla valorizzazione turistica del territorio e alla promozione del patrimonio culturale, oltre a scambi di conoscenza nei settori dell’innovazione tecnologica, dell’energia, dell’agroalimentare e della sostenibilità ambientale. La Slovenia, molto apprezzata per l’offerta turistica green e per l’efficienza dei servizi, guarda con interesse al fascino mediterraneo della Sicilia.

“Una visita importante – dice l’Ambasciatore Longar – inserita nel più generale percorso di collaborazione tra la Slovenia e l’Italia del sud. Puntiamo anche a sviluppare i contatti con il mondo dell’Università, della ricerca scientifica e dei giovani. Slovenia e Sicilia possono sfruttare le loro posizioni strategiche, il ricco patrimonio culturale e le economie diversificate per stabilire sinergie solide”.