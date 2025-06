Cumuli di rifiuti e sterpaglie sono andate a fuoco nei pressi del museo del Mare a Palermo. Le fiamme hanno avvolto anche una palma. Il rogo ha danneggiato la struttura.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sono intervenuti anche i carabinieri per accertare le cause del rogo che sembrano dolose.