Risparmi andati in fumo, condannata la banca: scatta il risarcimento per una coppia

I risparmi di una vita andati in fumo e una lunga vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna della Banca e del promotore finanziario che dovranno risarcire oltre 94 mila euro ad una coppia di coniugi. La storia parte nel 2009 quando la coppia, insieme alla figlia, decide di investire su un conto titoli la cifra di 240 mila euro consigliati dal consulente finanziario che promette rapidi guadagni.

Ma il mercato in quel momento riservava brutte sorprese tra mutui subprime e crisi del debito. E, per nulla avvezzi al mercato finanziario e privi di adeguata informazione, i tre commettono l’errore di affidarsi ciecamente al promotore, al punto che uno dei tre gli consegna persino le proprie credenziali per operare direttamente sul conto.

Dopo circa un anno l’amara sorpresa: il capitale iniziale ha subito una perdita di oltre 140 mila euro, a causa di investimenti ad alto rischio risultati in perdita.