Rifiuti a Palermo, Comitato civico bonifica l'area di via Re Federico

È partita ieri pomeriggio, fino a tarda notte, un’azione di riappropriazione di spazi pubblici, abusivamente utilizzati come discariche, da parte di centinaia di cittadini che abitano nelle zone limitrofe alla via Re Federico, a Palermo.

A scendere in strada il comitato «Quartiere pulito», che dalla sua ha già registrato diverse azioni di riqualificazione di aree invase dai rifiuti e che oggi sono diventati luoghi simbolo del riscatto e della socialità.

A supporto e di fianco, la rete istituzionale con la presenza dell’assessore Ferrandelli (cofondatore del comitato), del consigliere di "Lavoriamo per Palermo" Ninni Abbate, del nucleo di contrasto all’abbandono rifiuti della Polizia Municipale, che ha elevato decine di verbali, e delle squadre della Rap che hanno bonificato i siti.

«Una collaborazione importante tra cittadini - dichiara Ferrandelli - che scendono in strada per riappropriarsi degli spazi e per contrastare pubblicamente i comportamenti dei loro stessi vicini che, pur essendo serviti da un puntuale servizio porta a porta, continuano a riempire sacchi di indifferenziata, poi, abbandonati sulla strada, diventando ricettacolo di topi, scarafaggi e compromettendo la salubrità dei luoghi a danno di tutti. Lì dove la collaborazione tra reti civiche e amministrazione diventa realtà, si ottengono risultati non facilmente raggiungibili tramite le attività ordinarie. Serve, infatti, un surplus di partecipazione e di innalzamento del senso di appartenenza civica per innestare un cambiamento culturale e sociale che faccia della bellezza e del decoro, la propria bandiera».