Traffico rallentato in viale Regione Siciliana, a Palermo, a causa di un incendio divampato tra le sterpaglie presenti lungo le aiuole dello spartitraffico, a ridosso delle carreggiate laterali. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno generato una densa colonna di fumo, creando disagi alla circolazione.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per gestire il traffico e mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.