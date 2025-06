Palermo, sospesa la serata con Dj in due pub: sequestri e multe in via dell'Artigliere

La polizia municipale di Palermo ha multato due titolari di pub in via dell’Artigliere e sequestrate le apparecchiature musicali sospendendo una serata con vocalist e Dj. I due locali non avevano la perizia fonometrica regolare poiché i rilievi non erano stati effettuati all’interno dell’abitazione più vicina all’attività.

In entrambi i casi, inoltre, l’impianto di amplificazione era sprovvisto del prescritto limitatore. Uno dei due pub, infine, effettuava la ristorazione ai tavoli in un’area all’aperto di pertinenza condominiale. Ai due titolari è stata ordinata la sospensione dell’attività musicale, che potrà riprendere solo alla presentazione di tutta la documentazione conforme al regolamento movida, sequestrate le apparecchiature musicali e inflitte sanzioni per più di 4 mila euro, nel primo caso, circa mille al secondo.