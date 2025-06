Palermo, gli studenti del liceo Cannizzaro a lezioni di anatomia a Villa Magnisi

Il progetto, rivolto agli studenti del triennio dei licei classici e scientifici, prevede incontri con medici e attività pratiche all’interno di strutture sanitarie, per offrire un orientamento consapevole verso le professioni sanitarie, ridurre il rischio di abbandono universitario e facilitare il superamento dei test di accesso alle facoltà medico-sanitarie. Per il presidente della commissione albo medici di Palermo Giorgio Picone, responsabile del progetto, oggi questo percorso formativo «rappresenta un modello innovativo perché fondato sulla collaborazione tra il mondo scolastico e quello professionale e capace di rispondere concretamente alle esigenze di orientamento post-diploma».

«Attraverso l’osservazione diretta degli organi - ha spiegato - si stimola il ragionamento clinico e si favorisce un primo approccio strutturato alle discipline biomediche. Il nostro obiettivo è proporre una formazione che vada oltre la teoria, sviluppando capacità analitiche e consapevolezza rispetto al percorso accademico e professionale che gli studenti si troveranno ad affrontare».

A sottolineare il valore dell’esperienza è stato anche il medico specializzando di Chirurgia generale e d’Urgenza Giuseppe Liotta, formatore del progetto come parte attiva dell’associazione Vivere Medicina: «Abbiamo voluto offrire agli studenti un’attività formativa concreta - ha detto - affiancando alla teoria una sessione pratica di dissezione anatomica di cuore, trachea, polmoni e fegato di origine animale. Questo tipo di esercitazione è un primo approccio sistemico e tridimensionale alla morfologia degli organi, utile a comprendere più efficacemente le nozioni apprese nei testi. È fondamentale che i ragazzi possano cogliere da vicino la complessità e la bellezza dell’anatomia umana, avvicinandosi in modo consapevole alla scelta di intraprendere studi in ambito medico. Lezioni come questa offrono un’occasione preziosa per consolidare le nozioni apprese e per comprenderne l'applicazione reale».

Nel 2025 il progetto coinvolge, oltre al liceo Cannizzaro, anche il liceo scientifico Galileo Galilei, il liceo classico Giovanni Meli, il liceo scientifico Benedetto Croce e il liceo delle scienze umane Danilo Dolci, a conferma di una rete educativa sempre più ampia e strutturata sul territorio palermitano