Un parcheggio sotterraneo in piazza Crispi, arriva un progetto dell'Ance per l'area delle Croci

Un gruppo di imprenditori che fa parte di Ance Palermo ha presentato all’Amministrazione Comunale un progetto per la realizzazione di un parcheggio sotterrano in project financing in piazza Crispi a Palermo.

«Da anni come Ance Palermo sosteniamo il ricorso al project financing come strumento per la realizzazione di servizi funzionanti e duraturi, ma ci siamo dovuti confrontare con la diffidenza delle passate amministrazioni comunali – afferma il presidente di Ance Palermo Giuseppe Puccio –. Con l’amministrazione Lagalla sembra che questo pregiudizio sia venuto meno e ci sembra ci siano le condizioni per avviare progetti di partenariato pubblico-privato. Noi vogliamo fare la nostra parte e mettiamo in campo dodici delle nostre migliori imprese per un progetto contenuto e credibile, conforme alle indicazioni del Piano della Mobilità comunale, recentemente aggiornato, e rispettoso degli altri programmi dell’amministrazione comunale per l’area interessata, come la ricostruzione/museo di Villa Deliella e il programma di metropolitana leggera alternativa al tram di via Libertà. Per la presentazione della proposta sarebbero stati sufficienti i requisiti di una sola delle imprese, ma abbiamo voluto dare un segnale, oltre che di condivisione e partecipazione alle scelte della nostra Associazione, anche di interesse per questa iniziativa e per altre analoghe che potranno avviarsi se questa avrà successo».