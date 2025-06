Perdita nell'acquedotto di Presidiana, Cefalù e Termini Imerese senza acqua fino al 5 giugno

Amap attraverso un comunicato fa sapere che fino al 5 giugno, «salvo imprevisti», l'acquedotto di Presidiana, che serve i territori di Termini Imerese e Cefalù, sarà fuori uso per «consentire la riparazione di una perdita rilevante.»

«I disservizi nell’erogazione idrica interesseranno le zone di Cefalù servite dal Serbatoio Monte (C.de Monte e Cozzo Monaco, via San Biagio, via delle Cisterne, poggio Maria, via del Commercio, C.da Campella, via della Madonnina e zone limitrofe) - spiega la nota - e le zone servite dal Serbatoio Settefrati (zona alta Settefrati, via Zagara, via dei Gigli, via Salaverde, zona Palazzetto dello Sport, Figurella, via dei Papaveri, via delle Mimose, via delle Siepi, zona alta di via del Mediterraneo e zone limitrofe), le utenze esterne del Comune di Campofelice di Roccella, la zona industriale del Comune di Termini Imerese».

Per le utenze esterne del Canale Scillato ricadenti nel Comune di Termini Imerese, invece, dalla botola 35 alla botola 84, «i disservizi saranno mitigati ricorrendo a sistemi di approvvigionamento alternativi».