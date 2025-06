Palermo: per gli allagamenti a Mondello del 2018 il Comune dovrà risarcire danni per oltre 60 mila euro

Per gli allagamenti avvenuti a Mondello nel 2018, il comune di Palermo è stato condannato a risarcire oltre 60 mila euro per i danni a due ville. Lo ha stabilito la Terza Sezione del Tribunale civile, presieduta dalla giudice Caterina Pizzuto. I fatti risalgono alle piogge torrenziali del 21 e 23 agosto 2018, che causarono l’invasione di acque piovane e liquami fino a 70 centimetri di altezza nelle abitazioni adiacenti, situate su un terreno condiviso con giardino e piscina nella zona balneare palermitana. Le ville subirono ingenti danni strutturali e materiali.

Il flusso d’acqua, proveniente contemporaneamente da via Cà Da Mosto e via Principessa di Scalea, investì prima una delle proprietà per poi estendersi agli spazi comuni e all’altra abitazione. Nonostante i danni e la situazione già critica, «il Comune non adottò misure adeguate, lasciando che un ulteriore allagamento si verificasse il 3 ottobre 2018», sostennero i proprietari che, assistiti dallo Studio legale Palmigiano e Associati - attivo da oltre 20 anni nella tutela dei cittadini - hanno quindi agito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Alessandro Palmigiano e Mattia Vitale, procedendo prima con un accertamento tecnico preventivo, per ricostruire le cause dell’evento e documentare i danni, facendo nominare un consulente da parte del Tribunale, e successivamente, nel 2023, con una causa civile per il risarcimento.