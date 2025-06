Palermo, il 101 allunga la corsa: capolinea in viale Francia

La linea 101 allunga il passo e arriva fino alla stazione della metropolitana in viale Francia. Al momento si tratta di un «esperimento» che ha una durata precisa, dal 15 giugno al 15 settembre, ma l’Amat spera di spostare definitivamente l’attuale capolinea che per il momento fissa lo stop in viale del Fante. È di fatto la tratta nevralgica del trasporto urbano, visto che percorre tutto il centro storico partendo dalla Stazione centrale e attraversando l’intera via della Libertà.

Il prolungamento si snoderà da viale Strasburgo e raggiungerà la fermata del passante ferroviario: da lì si potrà prendere il treno per l’aeroporto e, viceversa, chi arriva a Francia dal Falcone Borsellino con un solo bus può raggiungere via Roma, il Cassaro e piazza Giulio Cesare, dove può salire su un altro vagone (o pullman) verso altre destinazioni dell’Isola.

Captare quel flusso di passeggeri è importante per dare impulso al modello di mobilità intermodale al quale la città anela per abbattere i disagi legati all’uso del mezzo privato. L’operazione è stata possibile dopo lo scioglimento del nodo che riguarda lo spostamento del mercatino del martedì. Ma le novità non riguarderanno solo la linea 101.