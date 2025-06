Mondello, il ritorno dell’isola pedonale. La navetta si pagherà col Pos

Ritorna in settimana, forse già da domani, il lungomare senza auto a Mondello, presa d’assalto nel ponte del 2 giugno da cittadini e visitatori che hanno letteralmente invaso ogni centimetro di spiaggia disponibile e affollato bar e ristoranti. Complice il meteo estivo, la borgata marinara sta già vivendo l’anticipo di una stagione che si preannuncia d’oro, a giudicare dalle prenotazioni nei locali e nelle strutture ricettive a inizio di giugno. La viabilità, però, resta il nodo cruciale di tanta entusiastica presenza.

Il Comune ha emanato l’ordinanza che, come ogni anno, chiude al traffico viale Regina Elena fino alla piazza di Mondello fino al 30 settembre. Traffico bandito nell’area delimitata dalle vie Torre di Mondello, piazza Mondello, Piano Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse. Lungo viale Regina Elena (nei tratti compresi tra le vie degli Oleandri e Anadiomene e tra le vie Circe e Teti.