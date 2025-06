Lavori alla rete fognaria a Palermo, chiusura al traffico in viale Michelangelo

Il Comune di Palermo, attraverso l’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria, ha emesso una nuova ordinanza che modifica il precedente provvedimento del 26 marzo 2025. Il motivo è legato ai lavori di realizzazione della rete fognaria in via Cruillas e l’eliminazione degli scarichi di liquami nel canale Mortillaro.

Il nuovo provvedimento prevede la chiusura al transito veicolare e pedonale in viale Michelangelo (carreggiata Nord), all’altezza dell’incrocio con via Santuario di Cruillas, nei pressi del civico 275. Nello specifico, sarà disposta:

la chiusura della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori;

l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0–24 ;

; il divieto di transito pedonale nei marciapiedi coinvolti, con contestuale creazione di un percorso pedonale protetto intorno al cantiere.

Inoltre, nel tratto di via Santuario di Cruillas compreso tra viale Michelangelo e via Felice, sarà istituito un senso unico di marcia in direzione viale Michelangelo – viale Regione Siciliana. I movieri autorizzati dalla Manelli Impresa S.p.A., ditta esecutrice dei lavori, garantiranno l’accesso ai residenti, ai possessori di passi carrabili, ai titolari di contrassegno H e ai clienti del supermercato Penny Market, con obbligo di uscita soltanto verso viale Regione Siciliana.