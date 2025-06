Aggredisce la compagna e dà fuoco alla casa, incendio nel centro storico di Palermo

Aggiornamento delle 9.07

Ha aggredito la compagna e ha dato fuoco all’abitazione in centro a Palermo. È avvenuto la notte scorsa a Palermo, nella zona di via Maqueda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo all’ultimo piano della palazzina. La donna è stata soccorsa dal personale del 118. Indaga la polizia.

Alle 2.50 circa di questa notte, un incendio è divampato in un’abitazione al terzo e ultimo piano di una palazzina in vicolo Li Guastelli Anna, nel capoluogo siciliano, a pochi passi da via Maqueda. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che, grazie a un’azione tempestiva, sono riuscite a domare le fiamme e a contenere i danni all’interno dell’appartamento.