Il caos sulla A19, i due sub commissari si sono dimessi

Lelio Russo e Sergio Tumminello si sono dimessi. Travolti dalle critiche del presidente Schifani per il caos generato dai lavori sull'autostrada Palermo-Catania, i due sub commissari hanno rinunciato all'incarico. Giocando d'anticipo rispetto al presidente, che aveva fatto trapelare l'intenzione di togliere loro l'incarico dopo che lunedì sera si sono registrate code di 15 km in entrambi i sensi di marcia.

Intanto giovedì l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, sarà a Palermo per incontrare tutte le imprese che stanno lavorando sull'autostrada.