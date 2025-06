Code sulla A19, i sindaci di Casteldaccia, Altavilla e Bagheria scrivono a Schifani e al prefetto

Code e caos sull'autostrada Palermo-Catania, i sindaci di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto, di Altavilla Milicia Pino Virga e di Bagheria Filippo Tripoli hanno inviato una nota al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, al prefetto di Palermo Massimo Mariani e al presidente dell’Anas per chiedere interventi urgenti per ridurre l'impatto dei due cantieri aperti in prossimità dei loro comuni.

«La presenza di un maxi cantiere sull'A19 già da diverse settimane, a tutte le ore, sta creando gravissimi disagi alla circolazione stradale. Sembra quasi tutto pensato per creare disservizi - scrivono i sindaci nella nota - A ciò si aggiunga che anche la statale 113 e la strada dei Valloni che collega Altavilla, Casteldaccia e Bagheria da diverso tempo risultano interessate da cantieri, impedendo percorsi alternativi».

Ieri per tantissimi è stato un giorno da incubo e la coda ha raggiunto 15 chilometri. «Con l’approssimarsi del periodo estivo non è difficile dedurre che il persistere di tale disagio nella viabilità per le realtà locali interessate avrà certamente un duro impatto negativo, anche e soprattutto sotto l’aspetto economico e turistico», dicono i sindaci che chiedono di adottare ogni provvedimento utile per eliminare i disagi.