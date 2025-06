Un camion che trasporta gasolio è rimasto bloccato su un cavalcavia a Misilmeri (Palermo). Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il mezzo che ha bloccato per ore il traffico. Il camion non ha subito gravi danni ed è potuto tornare in azienda a Carini. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.