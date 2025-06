Bayesian: in arrivo più mezzi e sub, lo scafo sarà sollevato tra due settimane

Due settimane fa, il boma principale, la vela e l’avvolgifiocco del natante, insieme a un’ancora, erano stati recuperati e successivamente sbarcati a Termini Imerese. Da allora, i soccorritori hanno affrontato l’impegnativo compito di installare otto cime di segnalazione sotto lo scafo. Queste saranno utilizzate per tirare otto stroppi di sollevamento principali in acciaio che faranno parte di un sistema di sollevamento per il recupero finale del superyacht. Tutte e quattro le cime di segnalazione sono state ora inserite sotto la prua della nave, mentre continuano i lavori per l’inserimento di quattro cime di segnalazione sotto la sezione poppiera del Bayesian.

Dal suo affondamento, il Bayesian è stato monitorato da specialisti e mezzi antinquinamento nell’ambito di un dettagliato piano di tutela dell’ambiente, senza che siano stati anomalie. Parallelamente, in mare, vengono condotti rilievi visivi del fondale marino più ampio per identificare eventuali materiali che potrebbero essersi staccati dall’affondamento del Bayesian lungo 56 metri, poco prima dell’alba del 19 agosto 2024. La nave era ancorata a 300 metri dal piccolo porto peschereccio di Porticello, 15 km a est di Palermo.

Nelle ultime due settimane, nuove e ulteriori attrezzature specialistiche sono arrivate in Sicilia quotidianamente da tutta Europa, insieme a nuovi membri del team di recupero. Ciò comporta un aumento dell’uso di strumenti telecomandati e una riduzione delle attività di immersione in questa fase del progetto. Anche a Termini Imerese i preparativi sono ormai in gran parte completati, in vista dell’arrivo dello scafo. Un 'lettò in acciaio appositamente realizzata è stata predisposta in banchina, sul quale verrà sistemato il Bayesian.

Spiega Marcus Cave, responsabile dell’Architettura navale e direttore di Tmc Marine: «Nelle ultime due settimane, gli addetti al recupero hanno compiuto progressi significativi a terra e in mare. I preparativi per la consegna definitiva e sicura del natante in banchina sono ora completati. In mare si sta procedendo al sollevamento definitivo dal fondale, continuando a dare priorità alla sicurezza di coloro che lavorano a questa complessa operazione di sollevamento e recupero».

Il team di progetto ricorda ai media che le autorità stanno mantenendo un rigoroso perimetro di sicurezza nell’area aerea (1 miglio nautico/1.852 metri) e in mare (650 metri) intorno al cantiere come misura precauzionale. Questa zona di esclusione rimarrà attiva per tutta la durata del processo di recupero ed è essenziale per garantire la sicurezza del personale che lavora in loco