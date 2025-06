Amap, parte il piano di assunzioni: oggi entrano in servizio 51 lavoratori

Entreranno oggi in servizio i 51 vincitori delle selezioni avviate da Amap per adeguare la propria pianta organica agli obiettivi indicati dall’Amministratore Unico, Giovanni Sciortino, nel Piano Industriale dell’azienda. Si tratta di 16 addetti alla conduzione e manutenzione di impianti di depurazione e potabilizzazione e di 35 addetti alla distribuzione e alla manutenzione delle reti idriche. I 51 lavoratori sono stati assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Dopo la specifica formazione, sia in tema di sicurezza sul lavoro che di addestramento alle mansioni, i neo assunti saranno destinati agli impianti e alle infrastrutture aziendali.

«Era un obiettivo dichiarato - dice Giovanni Sciortino - dotare l’azienda di un organico societario adeguato alle esigenze presenti e future e di ampliare il quadro delle risorse umane di professionalità capaci di rispondere positivamente ai nuovi fabbisogni di Amap. Ciò per garantire la piena funzionalità a regime in termini di servizi, anche in vista della presa in carico entro la fine del 2026 di altri 10 Comuni della Provincia di Palermo».