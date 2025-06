Palermo, alla Rap arriva il sì dell’Inps: via ad altre 154 assunzioni

Finalmente le assunzioni. La Rap ora accelera sull'immissione in servizio di operatori di esercizio e autisti. Dopo mesi di attesa è arrivato il disincaglio dell'Inps, che doveva effettuare i controlli sul carico familiare dei candidati che avevano dichiarato di avere figli. Associazioni spontanee di ammessi alla selezione avevano protestato, chiesto spiegazioni ed erano pronte ad altre azioni di protesta.

Ma la buona notizia è che finalmente l'Istituto di previdenza ha fornito le risposte che attendeva l'azienda di igiene ambientale. E così tutte le condizioni preliminari ora sono state assicurate e la partecipata può finalizzare gli ingressi di nuovi dipendenti.

Ora lo scorrimento di graduatoria è possibile in tutta fretta. I primi 54 andranno a visita giovedì e venerdì prossimi, per essere immessi in servizio lunedì 16; per altri 35 visite del lavoro la settimana prossima, martedì 10; 35 il 16 e altri 35 vanno a visita il 23. In tutto un rinforzo di 159 persone che rinfoltiranno i ranghi di un'azienda che ha un'età media molto alta, ha bloccato il turn over per anni e che infatti prevede il pensionamento a fine anno di una cinquantina di persone.