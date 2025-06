Festa della Repubblica a Palermo: celebrazioni tra memoria, musica e libertà di stampa

Si sono svolte oggi a Palermo le celebrazioni per il 79° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. Le manifestazioni si sono aperte con la cerimonia ufficiale in piazza Vittorio Veneto, presso il monumento della “Vittoria alata”, simbolo della Libertà.

Il prefetto Massimo Mariani, accompagnato dal generale di divisione Giuseppe Spina, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, ha passato in rassegna lo schieramento interforze, le rappresentanze militari e le associazioni combattentistiche. A seguire, l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in onore dei caduti, alla presenza delle autorità civili e militari.

Durante la cerimonia, il prefetto ha dato lettura del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica ai prefetti d’Italia, sottolineando i valori fondanti della Repubblica: diritti, pace, libertà, promozione della dignità umana e tolleranza.

Il tributo ai giornalisti uccisi

Particolare rilievo è stato dato al tema della libertà di stampa. Il prefetto Mariani ha ricordato il sacrificio di giornalisti come Antonio Russo, ucciso nel 2000 mentre seguiva la guerra in Cecenia, Anna Politkovskaja, assassinata in Russia nel 2006, e Victoria Roshchyna, giornalista ucraina uccisa nel 2024. «La libertà di stampa – ha dichiarato – è ancora oggi compressa in molti Paesi. Alcuni giornalisti hanno pagato con la vita il loro impegno civile».