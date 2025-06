Voragine in via Rocky Marciano allo Zen, i residenti: s'intervenga presto

Buca sull'asfalto e disagi per automobilisti, motociclisti e pedoni. Una segnalazione giunta alla redazione del Giornale di Sicilia lancia l’allarme su un possibile cedimento strutturale della carreggiata in in via Rocky Marciano a Palermo. A scrivere è un cittadino che, da tempo, osserva l'anomalo avvallamento dell’asfalto: «Non si tratta di una normale buca – precisa – ma di una voragine carsica».

Secondo quanto riferito, la situazione si sarebbe aggravata negli ultimi giorni con un rapido e imprevedibile cedimento del manto stradale. «Da anni – si legge nella segnalazione – si forma in quel punto una grossa pozzanghera subito dopo ogni pioggia. L’acqua ristagna e poi viene assorbita, segno evidente di un'anomalia sotterranea».

Il cittadino fa inoltre notare come la zona sia attraversata da una condotta fognaria, elemento che renderebbe ancora più delicata la stabilità dell’infrastruttura stradale.

Le immagini inviate a corredo della segnalazione mostrerebbero un marcato abbassamento della carreggiata. Al momento non si registrano interventi ufficiali, ma l’appello è chiaro: «Confido in un vostro qualificato accertamento», conclude il segnalante.