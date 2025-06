Violento agguato allo Zen di Palermo: dopo averlo picchiato gli bruciano la casa e nel rogo muore un cane

Un feroce pestaggio, poi le fiamme date alla baracca nella quale abitava in via Gino Zappa, che hanno inghiottito la struttura e ucciso il cane, rimasto bloccato all’interno. Il clima tra i casermoni dello Zen si fa sempre più pesante, tanto che dopo i tanti e diffusi avvertimenti dei giorni scorsi si è arrivati a un tentato omicidio: l’uomo, infatti, dopo essere stato picchiato, sarebbe riuscito a scampare alle fiamme che hanno inghiottito la baracca grazie alla sua prontezza di riflessi.

La vittima designata è finita in ospedale con traumi alla testa e lesioni sul corpo, ma sarebbe fuori pericolo di vita.

Dopo l’incendio che aveva distrutto una macelleria - in precedenza saccheggiata - sempre in via Gino Zappa e l’ennesima agenzia di scommesse bruciata in via Ignazio Mormino, senza tralasciare l’incendio a un’automobile in via Adamo Smith, fuoco e violenza colpiscono di nuovo. Cosa possa aver scatenato la violentissima aggressione è ancora al vaglio degli investigatori.