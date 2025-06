Monreale a secco da due giorni, l'Amap: «Guasto ai pozzi»

Da due giorni manca l’acqua a Monreale. L’Amap, la società che gestisce il servizio idrico nel capoluogo siciliano e in diversi comuni della provincia ha comunicato che a causa di un guasto al sistema di alimentazione elettrica dei pozzi Boara, si potranno verificare disservizi e ritardi nell’erogazione idrica alle utenze del comune.

I tecnici comunali hanno richiesto l’intervento anche dell’Enel che lavorerà in sinergia con le maestranze Amap, per la riparazione del guasto e il riavvio dell’impianto. Tante le proteste dei

cittadini. «Ieri abbiamo avuto un malfunzionamento elettrico ai pozzi, l’acqua raccolta nei serbatoi generali non è quella che consente di andare in distribuzione normalmente - dice il sindaco Alberto Arcidiacono - Purtroppo anche oggi ci saranno disservizi. Gli operai del comune stanno monitorando gli impianti per consentire il ritorno immediato alla normalità. Vi prego di accettare le scuse per i disagi creati, piano piano si andrà a un regolare miglioramento».