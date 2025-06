Guasto rete elettrica di Passo di Rigano, disagi per l'Amat: «Bus elettrici fermi»

Un guasto alla rete elettrica nella zona di Passo di Rigano a Palermo sta creando disagi all’azienda Amat che si occupa del trasporto pubblico. Lo rende noto Giuseppe Mistretta, presidente della società partecipata, che ha informato il sindaco Roberto Lagalla e ha segnalato la situazione all’Enel.

Disagi anche a numerosi cittadini residenti nella zona. Il personale dell’Amat ha dovuto fare ricorso ai gruppi elettrogeni per alimentare gli impianti di distribuzione del carburante per gli autobus a metano e gasolio; mentre sono inutilizzabili le colonnine di ricarica delle vetture elettriche: 12 in tutto i mezzi fermi. «Ci risulta che l’Enel ha attivato dei gruppi elettrogeni per dare energia ai condomini presenti in zona, noi che invece utilizziamo la media tensione siamo in stato di emergenza», riferisce Mistretta, che aggiunge: «Per oggi siamo nelle condizioni di garantire il servizio di trasporto pubblico urbano, a partire da domani potrebbero esserci dei problemi. Attendiamo riscontro dall’Enel».