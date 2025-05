Palermo, salma abusiva nella tomba. I legali del Comune: va tolta

Il morto abusivo nella tomba gentilizia del cimitero dei Rotoli lo deve togliere il Comune. Sembrava soluzione logica: l’uomo era stato seppellito illegalmente in casa d’altri e andava quindi rimosso. Ma la burocrazia è macchina infernale e per il caso è stata perfino scomodata l’Avvocatura, che adesso ha dato parere favorevole per procedere allo sfratto esecutivo.

Anni di denunce, solleciti, perfino una causa legale e ad oggi comunque il defunto resta ancora lì. L’amministrazione si è presa un mese di tempo, quindi fino al 26 giugno, per capire dove spostarlo, offrendo comunque ai familiari del caro estinto la possibilità di acquistare un loculo per 25 anni.

L’ospite occupa il posto dal 2021, con tanto di fotografia commemorativa sulla lapide e vaso con fiori sempre freschi accanto a quelli portati ai parenti dai concessionari della tomba. Che un giorno si sono chiesti chi fosse quel volto sconosciuto che riposava con nonni e genitori, scoprendo così la tumulazione illegale.