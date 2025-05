Quirinale, il siciliano Giuseppe Basile tra i nuovi cavalieri del lavoro

Tra i 25 imprenditori italiani a cui il presidente della Repubblica ha conferito oggi l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, c'è anche Giuseppe Basile, amministratore unico di Basicem, azienda fondata dal padre negli anni '50 per la produzione di prefabbricati in cemento e oggi specializzata nella lavorazione dell’acciaio per costruzioni civili e grandi opere pubbliche.

I nuovi insigniti rappresentano l’eccellenza italiana nei settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa, e si sono contraddistinti per l’impegno costante nella promozione della sostenibilità, dell’innovazione, della buona governance e della responsabilità sociale.

Giuseppe Basile negli anni '80 è entrato nell’impresa di famiglia e ne guida la crescita attraverso la costituzione nel 2001 di Adicem, attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti edili e termoidraulici, e nel 2016 con l’acquisizione di Messider, azienda catanese distributrice di prodotti siderurgici. Oggi il Gruppo è fornitore di materiali da costruzione per opere sia in ambito pubblico sia privato, tra cui il porto, la metropolitana e l’interporto di Catania, l’autostrada Olbia-Sassari e i nuovi uffici della ex Ilva di Taranto. Occupa circa 85 dipendenti.