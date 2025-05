Policlinico di Palermo, affidati 650 incarichi professionali per 5 anni

La direzione del Policlinico di Palermo ha deliberato l’affidamento di 650 incarichi professionali che riguardano la dirigenza medica, sanitaria non medica e delle professioni sanitarie, a decorrere dal primo giugno e per cinque anni. «Si tratta di un passo fondamentale per il potenziamento delle capacità gestionali e operative della nostra Azienda ospedaliera universitaria e di valorizzazione delle competenze dirigenziali, in coerenza con i principi di trasparenza, merito, equità», afferma la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari.

Su 703 posti previsti in dotazione organica tra medici e sanitari non medici restano da attribuire ulteriori 94 incarichi che saranno oggetto di successive deliberazioni. «La nuova articolazione degli incarichi - continua la manager dell’Aoup - è il risultato di una procedura che ha previsto l’analisi e la graduazione delle posizioni secondo criteri oggettivi di complessità e responsabilità».