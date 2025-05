Una donna di 59 anni è stata investita da un furgone mentre stava attraversando via Perpignano, all'altezza di via Nina Siciliana, a Palermo, nella zona della Noce. Nell’impatto è caduta sull'asfalto battendo la testa: è stata portata in ospedale dal personale del 118 ed è ricoverata con la prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale.