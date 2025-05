Palermo, colpi d’arma da fuoco contro un edificio di via Messina Marine

Spari in via Messina Marine, a Palermo, dove la polizia è intervenuta in seguito alle telefonate al 112 di alcuni cittadini, che segnalavano l’esplosione di almeno tre colpi di arma da fuoco contro un’abitazione. Una donna avrebbe riferito di aver visto due uomini a bordo di una Fiat 500 che con un fucile hanno sparato verso l’edificio. Altri hanno parlato di una lite tra due persone precedente a quanto è accaduto.

Non ci sono stati feriti. Sono arrivati gli agenti di polizia e della scientifica che hanno eseguito i rilievi e sequestrato alcuni bossoli trovati a terra. Sono stati identificati gli inquilini dei piani alti e gli uomini della squadra mobile stanno visionando le telecamere della zona alla ricerca di indizi utili per risalire ai responsabili.