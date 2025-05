Omicidio a Catania: Assoesercenti chiede più sicurezza

«Un episodio di inaudita violenza che ha colpito una delle realtà commerciali più rappresentative della nostra città, lasciando sgomenta l’intera comunità. La presenza costante e impunita di soggetti privi di permesso di soggiorno, dediti ad attività illecite e spesso già coinvolti in episodi di violenza, rappresenta un problema di ordine pubblico che non può più essere ignorato. La sicurezza di cittadini, lavoratori e imprenditori deve tornare ad essere una priorità assoluta», lo scrive in una nota Il presidente di Assoesercenti Salvo Politino.

Assoesercenti lancia un appello alle istituzioni locali e nazionali affinché «vengano adottate misure urgenti e incisive per garantire un controllo efficace del territorio, il contrasto all’immigrazione irregolare e la tutela delle attività produttive, che ogni giorno operano con impegno e sacrificio. Serve una svolta concreta: non possiamo più tollerare che il degrado e l’illegalità si radichino nei nostri quartieri, compromettendo la convivenza civile e la libertà d’impresa».