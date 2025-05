Droga nascosta negli ovetti Kinder: fiuta tutto il cane Aaron, un arresto a Monreale

Cocaina e crack nascosti negli ovetti di plastica, materiale per il confezionamento e oltre 1.300 euro in contanti. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Monreale durante una perquisizione a casa di un uomo, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A insospettire i militari erano stati alcuni movimenti anomali: al rientro dal lavoro, l’indagato era solito scavalcare la recinzione della sua abitazione, evitando l’ingresso principale. Un comportamento che, insieme al fatto che la casa — situata in una vallata isolata — fosse protetta da un impianto di videosorveglianza e da cani da guardia, ha rafforzato i sospetti di un’attività illecita in corso.

È così scattato il blitz, condotto con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del cane antidroga Aaron che ha fiutato la droga nascosta nella dispensa della cucina. All’interno, i militari hanno trovato diversi contenitori di plastica del tipo usato per le sorprese degli ovetti Kinder: dentro c’erano 61 grammi di cocaina e 8 grammi di crack, già suddivisi in dosi pronte per lo spaccio.