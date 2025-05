Vandalismo a Borgo Nuovo, devastato il plesso Borsellino di largo Camastra

Salgono a 8 i raid subiti dall’istituto Montalcini di Borgo Nuovo. Questa notte, giovedì 29 maggio, è stato preso di mira il plesso Borsellino di largo Camastra: un gruppo di persone si è introdotto nella struttura e ha rovesciato banchi e sedie, sfondato muri e porte, distrutto i bagni e rovesciato gli armadi. Le immagini riprese questa mattina mostrano la devastazione che hanno trovato gli insegnanti e la preside Francesca Giammona.

Il plesso era chiuso da qualche anno per alcuni problemi di infiltrazione che avevano reso inagibile la struttura che veniva utilizzata come mensa per i piccoli. Sul posto anche i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello.

«Siamo amareggiati - ha detto la preside Giammona - l’istituto era chiuso da qualche anno e veniva usato come magazzino. C’erano banchi e sedie e alcuni armadi. Gli autori di questo atto vandalico non hanno portato via nulla». I militari dell’arma stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.