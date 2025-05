Travestito da «fantasma» per gettare i rifiuti, il sindaco di Monreale: «Scoperto, ha ottenuto che verrà preso in giro»

«Abbiamo installato le telecamere non per sanzionare ma per cercare di educare i pochi che si ostinano a non fare la raccolta differenziata. A Monreale siamo all’80%. Non si comprende davvero qual è la necessità di ricorrere a questi espedienti, come mettersi un lenzuolo per non farsi riconoscere. Ciò che ha ottenuto è che verrà preso in giro da tantissimi». Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono commenta così la sanzione elevata dalla polizia municipale ad una persona che ha deciso di coprirsi con un lenzuolo per non farsi riconoscere e gettare per strada la spazzatura.

«Abbiamo multato questa persona che potrebbe essere anche una donna - aggiunge il sindaco - Quello era un luogo che ci è stato segnalato per i continui abbandoni di rifiuti da parte di operai e cittadini. Abbiamo installato le telecamere e abbiamo individuato altri abbandoni illeciti, non solo quello del fantasma. Quello è più clamoroso. E’ stata una scelta necessaria dopo avere fatto opera di sensibilizzazione. Purtroppo ci siamo scontrati con ripetuti episodi di inciviltà. A San Martino delle Scale chi viene a fare le scampagnate lascia di tutto anziché portarlo via creando un grave danno all’ambiente. Comportamenti inqualificabili che stiamo cercando di fronteggiare».