Street control, telecamere sulle auto dei vigili di Palermo per stanare i furbetti della sosta e gli automobilisti indisciplinati

Street control di ultima generazione in giro a Palermo per scoraggiare la sosta irregolare e le violazioni del codice della strada e per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione urbana. A illustrare i dettagli del moderno sistema di telecontrollo e le caratteristiche delle nuove telecamere a breve in dotazione alla polizia municipale è stato il comandante Angelo Colucciello in conferenza stampa con l’assessore Dario Falzone.

«Ci stiamo dotando - ha spiegato Colucciello - di un sistema di controllo chiamato Lince system che prevede l’utilizzo di apparati tecnologici con telecamera mobile, dotati di supporto magnetico, che consentiranno di collocarli sui veicoli della polizia municipale, e di un software per la gestione delle attività per la rilevazione delle violazioni sulla sosta irregolare e le interrogazioni immediate alla banca dati della motorizzazione, durante i controlli, sulle revisioni e le assicurazioni dei veicoli. Un occhio intelligente che ci consentirà di fare i necessari accertamenti in tempo reale, tramite il rapido e simultaneo rilevamento delle targhe, e di implementare ulteriormente le attività di presidio e di controllo del territorio».