Non si ferma all'alt e investe un carabiniere, arrestato un minorenne

I carabinieri della stazione di Santa Flavia con i colleghi del radiomobile della compagnia di Bagheria hanno arrestato un 17enne bagherese accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo a bordo di uno scooter senza indossare il casco in via Cristoforo Colombo, non si è fermato all’alt e ha investito un militare dandosi alla fuga. I militari dell’'Ama lo hanno intercettato

contro mano in via Vittorio Emanuele Orlando.

Nonostante la presenza dell’auto il giovane ha accelerato ed è finito contro la vettura. Ha abbandonato io scooter e ha cercato di fuggire a piedi. Poco dopo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Lo scooter è stato sequestrato perché senza assicurazione e senza targa. Il 17enne non aveva conseguito la patente. L'arresto è stato poi convalidato dal gip, che ha disposto per

lui il collocamento in comunità.