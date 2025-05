Due gruppi di migranti, in tutto 84 persone, sono sbarcati all’alba a Lampedusa dopo essere stati intercettati dalla motovedetta V836 della Guardia di finanza. Ieri, sulla maggiore delle isole Pelagie, c'erano stati 5 approdi, per un totale di 294 persone.

Un uomo, fra gli ultimi arrivati ieri, è stato trasferito in elisoccorso al Centro grandi ustioni di Palermo. Non è però in pericolo di vita.