Palermo, a Villa Sofia assunti 12 assistenti amministrativi

L’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo rafforza il suo organico con l’assunzione a tempo indeterminato di 12 assistenti amministrativi. Il provvedimento, firmato questa mattina dal direttore generale Alessandro Mazzara, segna un momento importante per l’intera struttura sanitaria.

«Questa operazione di stabilizzazione, che rappresenta un passaggio importante verso una maggiore continuità e stabilità del personale, contribuisce a rafforzare l’efficacia

dell’attività aziendale e la qualità dei servizi ai cittadini - ha sottolineato Mazzara - In particolare, queste assunzioni rientrano in un più ampio programma di pianificazione e sviluppo della dotazione organica aziendale che è in costante evoluzione».

I nuovi assunti sono: Serenella D’Aubert, Gaia Chimenti, Biagio Saverino, Anna Manconi, Francesco Pepini, Emiliano Oliva, Pietro Bruno, Milvia Frisella Vella, Giuseppa Gerratana, Marco Casamento, Giovanna Salemi e Giuseppe Quattrocchi.