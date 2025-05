La giornata anti-pizzo sarà il 10 gennaio, approvata la legge-voto in Sicilia

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato nel pomeriggio la legge-voto per chiedere al Parlamento l’istituzione della Giornata nazionale antiracket, indicando la data del 10 gennaio.

«Il 10 gennaio è la stessa data in cui l’imprenditore, Libero Grassicon una lettera indirizzata al "caro estortore" e pubblicata dal Giornale di Sicilia, denunciava le richieste di pizzo alla sua azienda - dice il presidente dell’Antimafia regionale, Antonello Cracolici - Una data importante che servirà a ricordare il coraggio di un imprenditore che non voleva rinunciare alla propria dignità e non intendeva dividere le proprie scelte con i mafiosi».