La discarica allo svincolo di Brancaccio, ok del Comune di Palermo a 400 mila euro per la bonifica

«La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Roberto Lagalla, ha deliberato oggi il finanziamento da 400 mila euro per la bonifica della discarica che in questo momento impedisce la riapertura dello svincolo di Brancaccio, lato mare, infrastruttura strategica attesa da decenni dalla cittadinanza. Dopo aver impiegato le ultime settimane nell’analisi dei rifiuti speciali presenti nella discarica, l’amministrazione ha approvato questo finanziamento e adesso la Rap potrà affidare le operazioni di bonifica a una ditta specializzata, che si occuperà anche dello smaltimento dell’amianto. Tutte le attività verranno svolte in collaborazione con l’assessorato alle Opere pubbliche, che si è occupato dei lavori per la realizzazione dello svincolo, in vista dell’apertura». Lo dichiarano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore all’Ambiente Piero Alongi.