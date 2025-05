Si sblocca la formazione: bandi rifatti, ok da Schifani e 140 milioni di euro sul tavolo

Il click day resta. Ma ammortizzato da clausole che imporranno agli enti di dimostrare affidabilità e professionalità. Con queste modifiche l’assessore alla Formazione, Mimmo Turano, è pronto a pubblicare i due bandi da quasi 140 milioni che all’inizio del mese Renato Schifani aveva bloccato perché contrario all’assegnazione dei fondi puntando solo sulla velocità di presentazione delle domande.

«Siamo pronti a ripartire» anticipa Turano, che ieri ha pubblicato il primo dei due bandi bloccati. L’avviso 6, che stanzia 78,3 milioni del Pnrr per i corsi che i percettori di ammortizzatori sociali devono frequentare per non perdere l’assegno che ha sostituito il Reddito di cittadinanza. «Si tratta di una misura che ci consente di restituire una prospettiva professionale a soggetti fragili e a persone molto svantaggiate» è l’analisi di Schifani. L’avviso 7 vale invece 60 milioni e assegna i finanziamenti agli enti per i corsi tradizionali: «Lo pubblicheremo in settimana» aggiunge l’assessore.