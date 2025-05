Rischio idraulico per i residenti vicino al fiume Oreto: presentata un'interrogazione al sindaco Lagalla

Nel mese di aprile, ai residenti che vivono nei pressi del fiume Oreto a Palermo, è arrivata una raccomandata della Protezione Civile: «Interventi di protezione non strutturali mediante informazioni ai residenti negli immobili ricadenti in area a rischio idraulico». Una comunicazione che ha destato preoccupazione e l'attenzione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, che ha presentato una interrogazione al sindaco Roberto Lagalla. Nel testo sarebbero elencati i comportamenti da seguire in caso di allerta meteo o eventi alluvionali, con per garantire l’incolumità delle persone. Le aree a rischio sono state suddivise in quattro categorie di gravità, da moderata a molto elevata, con indicazioni su dove rifugiarsi e come agire in caso di pericolo.

«Abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco per fare chiarezza sulle misure adottate e programmate riguardo alla mitigazione del rischio idraulico del fiume Oreto - spiega Randazzo -. L’atto nasce a seguito di segnalazioni provenienti da cittadini residenti nelle vicinanze del fiume Oreto, i quali hanno ricevuto avvisi dalla Protezione Civile comunale riguardanti comportamenti obbligatori da adottare in aree a rischio idraulico in caso di allerta meteo ed eventi alluvionali. Pur riconoscendo l’importanza di tali comunicazioni, che evidenziano la necessità di interventi più strutturali e di una corretta manutenzione del corso d’acqua, ci si chiede quali interventi abbia effettuato negli anni l’Amministrazione comunale. La presenza di canneti fitti e di accumuli di sedimenti ostacola il regolare deflusso delle acque durante le piogge, aumentando il rischio di esondazioni. Un esempio è l’alluvione del novembre 2018, che causò danni e disagi agli abitanti di Fondo Picone. Con questa interrogazione, chiediamo di conoscere quali azioni sono state già intraprese dal Comune e quali sono i piani futuri, con particolare attenzione a interventi di riqualificazione ambientale, manutenzione periodica del corso d’acqua e sistemi di allerta precoce per ridurre significativamente i rischi di alluvione del fiume Oreto e garantire la sicurezza di tutti i cittadini»