Palermo, il questore sospende per 7 giorni la licenza ad una gelateria

Il questore di Palermo ha sospeso per 7 giorni, a far data dallo scorso 26 maggio, la licenza per somministrazione di alimenti e bevande intestata al titolare di un esercizio pubblico di gelateria del quartiere di Partanna Mondello. L’esercizio resterà quindi chiuso per l’intera durata della sospensione.

Il provvedimento è stato notificato da polizia e carabinieri ed è la conseguenza degli esiti di una lunga scia di controlli che, a cavallo tra 2024 e 2025, avevano restituito, con riferimento all’esercizio, un quadro di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Era infatti emersa la frequentazione, non occasionale ma ricorrente, di numerosi individui con precedenti penali e, o, di polizia che avrebbero fatto dell’esercizio un luogo di loro abituale ritrovo.