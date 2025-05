Inps di Palermo, ecco le nuove modalità di ricevimento del pubblico

La direzione provinciale Inps di Palermo comunica che a partire da giovedì 29 maggio l’utenza sarà ricevuta, secondo le consuete modalità - e, dunque, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 - nei locali di via degli Orti, con ingresso sito alle spalle di via Laurana.

«In vista dell’ormai imminente riforma della disabilità, che interessa da vicino venti province italiane, tra le quali quella di Palermo - afferma Carmelo Sciuto, direttore provinciale inps Palermo - abbiamo la necessità di adeguare in tempo utile gli spazi al piano terra di via Laurana, attualmente utilizzati per il ricevimento del pubblico, per renderli idonei ad ospitare gli ambulatori medici necessari per l’accertamento dell’invalidità civile».

«Per questo motivo - continua il direttore Sciuto - già a partire del prossimo giovedì 29 maggio riceveremo l’utenza nei locali di via degli Orti, con ingresso alle spalle di via

Laurana. Seguiremo esattamente le stesse modalità utilizzate fino ad oggi e, dunque, senza alcun disagio per l’utenza».