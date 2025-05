I lavori al ponte Corleone, caos per le nuove chiusure

Un lungo serpentone di auto, moto e camion che si snoda lungo viale Regione Siciliana. È la conseguenza delle nuove chiusure, scattate ieri, sul ponte Corleone. L’ordinanza, annunciata dall’Ufficio Traffico e Mobilità del Comune, prevede nuovi restringimenti necessari per il raddoppio del viadotto che, a lavori ultimati, diventerà a otto corsie. Le nuove chiusure rimarranno in vigore fino al 3 luglio seguendo un cronoprogramma che mira a ridurre l’impatto sulla viabilità. I lavori prevedono la costruzione dei ponti laterali, in direzione Catania, e obbligheranno gli automobilisti a percorrere il viadotto su un’unica corsia di marcia. L’inevitabile conseguenza sarà un imbuto per le auto in uscita dalla città e, di conseguenza, il congestionamento di via Messina Marine, unica strada alternativa, per raggiungere la periferia. Per accelerare i tempi di realizzazione parte degli interventi sarà effettuato in notturna. Mentre le corsie interessate dai lavori verranno chiuse, a fasi alterne, per non bloccare la circolazione. Per garantire la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione saranno attuate misure specifiche. La polizia municipale è pronta a intervenire, in caso di criticità, per impedire la congestione del tratto stradale.