Stupro di gruppo al Foro Italico, la Cassazione conferma una condanna

I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso presentato da Riccardo Parrinello, accusato di avere preso parte allo stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo subito da una ragazza di 19 anni. È così diventata definitiva la condanna a otto anni e otto mesi per il giovane che nel luglio del 2023 era minorenne. Erano già diventate definitive le condanne di Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Elio Arnao e Cristian Barone.

Gli imputati, infatti, avevano scelto di non fare ricorso in appello ottenendo, così come previsto dalla riforma Cartabia, lo sconto di un sesto delle pene comprese tra 6 anni e 4 mesi e sette anni di carcere. L’unico che ha presentato appello è Samuele La Grassa, al quale era stata inflitta la pena più bassa, quattro anni, e con il riconoscimento delle attenuanti generiche.